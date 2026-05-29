Облсуд оставил в СИЗО волгоградского бизнесмена 90-х «Молодца»

Волгоградский облсуд оставил СИЗО бизнесмена 1990-х Евгения Молодцова, обвиняемого в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Адвокат подозреваемого просил заменить арест на более мягкую меру, однако суд отклонил жалобу. Предприниматель пробудет в СИЗО до 9 июля, сообщил V1.RU. Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее в ГУ МВД по региону сообщили, что господин Молодцов организовал нападение на жителя Городищенского района, которого 9 мая госпитализировали с травмами. Трое исполнителей — жители Москвы, Краснодара и Мособласти — уже задержаны и дали признательные показания, пояснив, что действовали по указанию предпринимателя из Волгограда. Сам фигурант, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей, не стал отрицать причастность, заявив о личном конфликте с потерпевшим.

Евгений Молодцов значится соучредителем компаний «Доходный дом „Агро“» (оптовая торговля зерном и кормами) и «Торговый дом „Буран“» (продажа промышленного оборудования). На его жену Марину Молодцову зарегистрирована экоферма в хуторе Вертячий, которую недавно проверил Россельхознадзор.

