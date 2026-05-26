Полиция раскрыла подробности ареста бизнесмена 90-х «Молодца» из Волгограда

Предприниматель из Волгограда, известный в 1990-е как «Молодец», арестован по подозрению в организации избиения местного жителя (ч. 3 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Полиция установила, что утром 9 мая этого года в городскую клиническую больницу Волгограда с множественными травмами, квалифицированными как тяжкий вред здоровью, поступил 43-летний житель Городищенского района.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали троих предполагаемых исполнителей: 42-летнего москвича, 27-летнего краснодарца и 38-летнего жителя Подмосковья. Они дали признательные показания, сообщив, что действовали по указанию организатора из Волгоградской области — 65-летнего Евгения Молодцова, «ранее попадавшего в поле зрения стражей порядка». Бизнесмен не стал отрицать вину и пояснил, что хотел отомстить потерпевшему на почве личного конфликта, уточнили в ведомстве.

Евгению Молодцову принадлежит 60% доли в ООО «Доходный дом „Агро“» (оптовая торговля зерном) и 50 % в ООО «Торговый дом „Буран“» (оптовая продажа техники). В 2025 году общая выручка организаций составила 2,3 млн руб., а чистые убытки 1,8 млн руб. У бизнесмена есть экоферма на хуторе Ветрячий, зарегистрированная на его супругу. Недавно там проходил внеплановый рейд Россельхознадзора. Семья проживает за рубежом, иногда господин Молодцов приезжает в Волгоград.

Ранее стало известно, что 20 мая Центральный райсуд Волгограда поместил предпринимателя в СИЗО до 9 июля.

Нина Шевченко