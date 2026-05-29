Мэрия Екатеринбурга объявила конкурсы на обновление стел на въездах в город

Администрация Екатеринбурга объявила конкурсы на обновление стел на въездах в город со стороны Челябинска и Перми. Начальная цена каждого контракта составляет 30 млн руб. Заявки принимаются до 17 июня. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Фото: Конкурсная документация

Как следует из документации, победители конкурсов должны будут провести строительно-монтажные и демонтажные работы, благоустроить прилегающую территорию, установить освещение и электроснабжение.

Сдать оба готовых объекта необходимо до 31 августа.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании коллегии администрации поручил заняться заменой стел на въездах в город. По его словам, внешний вид некоторых из них «не выдерживает никакой критики».

Полина Бабинцева

