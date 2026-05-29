В Ростове более 200 человек нарисуют картины «как Илья Репин»

В Ростове на территории КВЦ «ДонЭкспоцентр» открылась мультимедийная выставка «Репин. Учитель великих». Об этом сообщили в пресс-службе конгрессно-выставочного центра.

Как рассказали «Ъ-Ростов» представители КВЦ, главными событиями станут мастер-класс с участием более 200 человек и показ фильма из серии «Великие художники России» в формате «Ожившие полотна», который создали в креативном агентстве «Р-Арт».

«Традиционно на таких мероприятиях классика встречается с современными технологиями. Ожившие полотна мастера раскроют Илью Репина не только как гениального творца, но и как наставника, воспитавшего целое поколение российских художников. Более 70 оцифрованных картин живописца (предоставлены Третьяковской галереей, Русским музеем и др. фондами) демонстрируют на 12 мультимедийных экранах, с объемным 3D-звуком. Помимо самого фильма посетителям предоставляется интерактивный зал с фотозонами и тач-скрин экранами, которые в игровой форме позволяют изучить факты биографии и историю создания картин. Благодаря инсталляциям, насыщенным визуальным эффектам и интерактивным зонам этой мультимедийной выставки, у каждого посетителя есть возможность оказаться как бы внутри репинских шедевров, хорошо известных со школьной скамьи», — сообщили в пресс-службе.

Здесь добавили, что в первую субботу проекта (то есть, 30 мая) в рамках выставки пройдет бесплатный массовый художественный флешмоб «Рисуем как Репин». Это формат мастер-класса, где более 200 человек одновременно смогут создать свои работы под кураторством профессионального художника. «По итогам такого пленэра, наиболее талантливые участники получат памятные подарки», — рассказали представители КВЦ.

Выставка «Репин. Учитель великих» продлится в Ростове-на-Дону до 17 июня. По оценкам организаторов, ее посетят около 5 тыс. гостей.

Владимир Андреев