Достижение экватора

В шестой день Открытого чемпионата Франции, первая половина которого завершается в Париже, Андрей Рублев уверенно переиграл португальца Нуну Боржеша, а Мирра Андреева практически не оставила шансов чешке Марии Боузковой. Об очередных успехах российских игроков с кортов Roland Garros рассказывает корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Фото: Shi Tang / Getty Images Трудовая победа над Нуну Боржешем позволила Андрею Рублеву в четвертый раз достигнуть 1/8 финала Открытого чемпионата Франции

«Господи, ну почему, почему же в этот раз я не в его половине сетки?» — подумал, по его словам, Андрей Рублев в первый момент, узнав о сенсационном поражении Янника Синнера во втором круге Roland Garros. Неудача итальянца кардинальным образом изменила соотношение сил на турнире. В отсутствие Синнера и испанца Карлоса Алькараса, двух гегемонов мужского тенниса, сразу полтора десятка сильных игроков получили уникальный шанс выиграть титул, о котором они обычно лишь мечтают. В верхней половине сетки наивысший рейтинг теперь имеет шестая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим, который ни разу не проходил на Roland Garros дальше 1/8 финала. Нижний список фигур, претендующих на триумф, гораздо длиннее. В их число входит и Рублев — десятикратный четвертьфиналист турниров Большого шлема, который в третьем круге встречался с Нуну Боржешем.

Единственный представитель Португалии в топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) особо ничем не примечателен. В свои 29 лет он выиграл лишь один небольшой турнир — в шведском Бостаде на грунте — и никогда не поднимался в мировой классификации выше 30-го места. В теннисе Боржеша присутствует минимум импровизации, но справляться с такими тактическими занудами порой гораздо сложнее, чем с яркими талантами. Поэтому Рублеву требовалось много терпеть, дожидаясь выгодного момента для очередной атаки. Порой реализации этого плана помогал и Боржеш, чей удар слева зачастую давал сбой.

По счету — 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) — матч вроде бы получился равным. Но в концовках каждой партии более высокий класс Рублева сомнений не вызывал. Он уверенно вышел в 1/8 финала, подтвердив свой прошлогодний результат.

Встречу Мирры Андреевой с Марией Боузковой, как и первый матч россиянки на нынешнем турнире, ее организаторы отрядили на свою главную арену. Тем самым они отдали должное теннисистке, которая считается одной из главных претенденток на титул. На cлишком быструю победу Андреевой в данном случае рассчитывать не приходилось. Пусть чешке явно не хватает мощи, зато она обладает богатым опытом, изрядным упорством и хорошо чувствует мяч.

Первая треть этой встречи немного напоминала противоборство Рублева и Боржеша. Тут тоже было немало монотонной борьбы на задней линии, хотя в целом рисунок игры смотрелся повеселее. Пока Боузкова на своих быстрых ногах перекрывала весь корт, ее необычный удар слева с двойным замахом редко давал сбой. Но затем чешка стала уставать, и компенсировать недостаток мощи ей стало совсем трудно. Как-никак, по средней скорости первой подачи Андреева превосходила ее на 24 км/ч.

Ключевым в матче стал девятый гейм первой партии. Послав мяч в аут смешем на первом брейк-пойнте, Андреева после двойной ошибки Боузковой получила еще одну возможность выйти вперед и в этот раз плотно пробила справа навылет.

Во втором сете россиянка не всегда сохраняла спокойствие, но по большому счету сомнений в ее победе уже не было. В итоге — 6:4, 6:2 за 1 час 35 минут.

Судя по всему, Андреева вполне освоилась на корте Philippe Chatrier, куда ей в ближайшие дни, не исключено, придется выйти еще не один раз. В 1/8 финала она впервые сыграет с 29-летней швейцаркой Джилл Тайхман — 170-й ракеткой мира. Ее победу над финалисткой Roland Garros 2023 года чешкой Каролиной Муховой со счетом 6:1, 7:5 россиянка, отвечая на вопрос корреспондента “Ъ”, назвала довольно неожиданной.

