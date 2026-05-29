Средства ПВО ликвидировали беспилотник в небе над Каменском-Шахтинским

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата в небе над Каменском-Шахтинским в ходе дневной атаки 2025 года, при этом, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Как стало известно из официального заявления главы Ростовской области, днем в городе Каменск-Шахтинский сработали расчеты противовоздушной обороны. Они поразили дрон, который приближался к населенному пункту.

«Средства дежурного звена ПВО ликвидировали БПЛА. Жертв на месте инцидента не выявлено, информация о материальном ущербе также отсутствует», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В контексте текущей ситуации стоит отметить, что это не единичный случай. Всего несколькими часами ранее, минувшей ночью, Ростовская область пережила массированную атаку. Тогда силами ПВО было нейтрализовано более восьми десятков беспилотных аппаратов. Удары пришлись сразу на девять территориальных образований: в зону поражения попали Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский и Шолоховский районы.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Таганроге. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова. Она рекомендовала всем проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг и сохранять спокойствие. Спустя час режим был снят.

Станислав Маслаков