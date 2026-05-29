Петербург вошел в топ-3 регионов по закупкам мусоровозов

Санкт-Петербург занял место в тройке лидеров среди регионов России по закупкам новой спецтехники для вывоза отходов. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников со ссылкой на данные Российского экологического оператора (РЭО).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, особое внимание при обновлении автопарка уделяется электрическим мусоровозам. Такие машины уже поступили к подрядчикам Невского экологического оператора. Они отличаются компактностью и низким уровнем шума.

В ближайшее время электромусоровозы выйдут на городские маршруты. Ожидается, что использование «зеленой» техники позволит снизить воздействие на окружающую среду: сокращение выбросов углекислого газа для одного такого автомобиля может составлять до 53 тонн в год.

Матвей Николаев