Праймериз «Единой России» привлекли более 12 миллионов выборщиков

Число выборщиков на предварительном голосовании «Единой России» превысило 12,1 млн человек, сообщили «Ъ» в пресс-службе партии вечером 29 мая.

Таким образом, число россиян, принявших участие во внутрипартийных праймериз, превысило 10% от общего числа избирателей в России: по данным Центризбиркома, на 1 января 2026 года их было 111,2 млн. По словам секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева, для единороссов такая активность стала рекордной.

Планка в 10% избирателей на предварительном голосовании остается для партии власти декларативно значимой с 2021 года. Тогда в праймериз к выборам в Госдуму восьмого созыва также «приняли участие более 11 млн» выборщиков, сообщал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Регистрация граждан, желающих проголосовать на праймериз, завершится в 24:00 29 мая. Сама процедура предварительного голосования продлится до вечера 31 мая.

Григорий Лейба