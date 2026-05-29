Предстартовый инструктаж

В Центризбиркоме (ЦИК) 28 мая прошло совещание по вопросам подготовки к выборам в Госдуму, на котором представителей партий ознакомили с особенностями предстоящей кампании. Среди главных обсуждавшихся тем — новые цифровые сервисы для кандидатов, электронные итоговые протоколы и запрет на использование в агитации сгенерированных искусственным интеллектом изображений людей.

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Указа о назначении выборов следует ожидать с 1 по 21 июня, напомнила партийцам председатель ЦИКа Элла Памфилова. Но комиссия работает над документами с опережением: в частности, на сайте ЦИКа уже размещено специальное программное обеспечение, с помощью которого партии и кандидаты смогут готовить документы для предоставления в избиркомы. Еще у кандидатов появится возможность дистанционного открытия и ведения избирательных счетов: технология успешно прошла тестирование в ходе выборов-2025, хотя для партий пока недоступна. Также ЦИК рекомендует будущим участникам кампании специальные сервисы для назначения наблюдателей и для подготовки уведомлений о представлении в избирком копий агитационных материалов.

По словам госпожи Памфиловой, ЦИК, скорее всего, примет решение о проведении выборов в течение трех дней: «Единый день голосования предполагается 20 сентября. Я хочу сказать, что мы с коллегами предварительно обсуждали и, скорее всего, примем решение о том, что это голосование будет трехдневное».

Начальник правового управления аппарата ЦИКа Олег Лисицын рассказал собравшимся об основных новеллах избирательного законодательства, с которыми придется столкнуться участникам выборов. Это, в частности, запрет на использование в предвыборной агитации изображений умерших людей и изображений, сгенерированных с использованием искусственного интеллекта. Также у избиркомов всех уровней появится возможность составлять протоколы в электронном виде, но какие именно комиссии смогут ею воспользоваться — решит ЦИК. А вот гарантированное право воспользоваться при проведении электронного голосования бумажным бюллетенем сохранят не все, а только те, кто голосует в пределах своего округа. Это даст избирателям возможность голосовать на участках за пределами своего региона, поясняют в ЦИКе.

Элла Памфилова отметила, что из-за санкций сорвались поставки нового поколения КОИБов (комплексы обработки избирательных бюллетеней), а старые уже выработали свой ресурс или близки к этому (см. “Ъ” от 28 мая). В связи с этим ЦИК готовит предложения по переходу к новому поколению технических средств для голосования, проинформировала глава комиссии: «Мы собираемся разрабатывать терминалы электронного голосования на участках (по типу терминалов электронного голосования в Москве), чтобы в ближайшие годы обеспечить ими всю Россию». Она пояснила, что речь идет не о дистанционном электронном голосовании, а о возможности голосовать на участках. В прошлом году, напомнила госпожа Памфилова, подобный эксперимент уже проходил в Москве: на экстерриториальных участках голосовали избиратели из тех регионов, где проводились выборы губернаторов.

Позднее зампред ЦИКа Николай Булаев уточнил, что по распоряжению Эллы Памфиловой создана рабочая группа, которая будет разрабатывать соответствующие технологические решения. Техзадание пока не сформулировано, но с высокой долей вероятности речь пойдет именно о безбумажном голосовании, подтвердил он: в противном случае очень сложно обеспечить полноценное волеизъявление для избирателя, который находится за пределами своего округа. По словам господина Булаева, уже в этом году эксперимент по проведению электронного голосования может выйти за границы Москвы — с форматами и локациями, где оно может быть применено, ЦИК определится на одном из ближайших заседаний, пообещал он.

В свою очередь, партийцев интересовало, сколько денег наличными они могут снимать с избирательных счетов (сборщикам подписей приходится платить по старинке, пожаловался основатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов) и появится ли QR-код для сдачи подписей в поддержку кандидатов на «Госуслугах». Господину Богданову объяснили, что ограничений на снятие наличных для кандидатов нет, но отчитываться за все операции обязательно придется. Что касается сбора подписей через «Госуслуги», то такая опция на федеральных выборах пока не предусмотрена, хотя применяется уже почти во всех регионах на выборах в органы власти субъектов. «Мы ждем, когда во всех регионах законодатели примут (соответствующие решения.— “Ъ”), проанализируем опыт и потом уже будем выходить с законодательной инициативой — сделать на федеральном уровне»,— пообещала Элла Памфилова.

Анастасия Корня