Чеченский министр опубликовал видео с пропавшей после задержания Белкисой Минцаевой

Министр печати Чечни Ахмед Дудаев опубликовал видео с обращением жительницы Новосибирска Белкисы Минцаевой. В середине апреля ее задержали в Надтеречном районе, после чего женщина перестала выходила на связь.

«С нами все хорошо, я жива-здорова, мои дети в том числе. Большая просьба не делать из нас инфоповод и не писать везде. Спасибо за понимание»,— говорит она в опубликованном ролике.

Под видео господин Дудаев оставил подпись: «Данное видео является ответом всем клоунам, выдающим себя за журналистов и правозащитников, а на самом деле занимающимся грантоедством и дешевым хайпом».

В начале апреля Белкиса Минцаева записала видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В нем она рассказала, что ее бывший супруг Сулим Дельмуханов два года назад вывез их детей из села Гвардейское, где они находились на каникулах у бабушки, в село Комарово в Чечне. После этого женщина обратилась в суд, чтобы определить место жительства детей с ней. В августе 2024 года Надтеречный районный суд частично удовлетворил требования обеих сторон. Старшую 12-летнюю дочь суд постановил оставить с матерью и обязал отца передать ребенка до вступления решения в законную силу. Младшую 9-летнюю дочь суд решил оставить проживать с отцом, пока идет определение ее места жительства.

После решения суда госпожа Минцаева поехала в Чечню, чтобы увезти старшую дочь в Новосибирск. Бывший супруг подал заявление о похищении ребенка. 16 апреля стало известно о задержании госпожи Минцаевой. В мае депутат Ксения Горячева («Новые люди») со ссылкой на представителей госпожи Минцаевой сообщала, что к женщине не допускают адвокатов, связь с ней невозможна, обвинения официально не предъявлены.

Полина Мотызлевская