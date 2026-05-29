В Петербурге выдали разрешение на строительство нового моста через Неву

Концессионер 2–4-го этапов Широтной магистрали скоростного движения получил разрешение на строительство участка 4.1, в рамках которого планируется возведение нового разводного моста через Неву. Как сообщили 29 мая в Смольном, документ выдал Госстройнадзор Санкт-Петербурга.

В Петербурге выдано разрешение на строительство нового моста через Неву

В Петербурге выдано разрешение на строительство нового моста через Неву

Новый участок пройдет от Глухоозерского шоссе вдоль северного железнодорожного полукольца до Союзного проспекта. Протяженность трассы составит 3,4 километра по правому направлению и 4,5 километра по левому.

Разводная часть переправы через Неву будет выполнена в виде однокрылой конструкции. Длина разводного пролета составит 60,1 метра — это станет крупнейшим показателем среди городских мостов города.

Матвей Николаев