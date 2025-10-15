Управделами мэрии Уфы стал заместителем Ратмира Мавлиева

Управляющий делами администрации Уфы Рустам Хазиев стал заместителем сити-менеджера Ратмира Мавлиева. О назначении сообщила пресс-служба мэрии.

Рустам Хазиев родился в 1991 году в Старобалтачево. С 2013 года работал в органах внутренних дел, в частности, был следователем главного следственного управления МВД по Башкирии. Муниципальную службу начал с поста заместителя директора по экономике в уфимском Управлении инфраструктурой транспорта. В 2023 году возглавил управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы. В конце 2023 года стал управляющий делами администрации.

На новом посту господин Хазиев будет курировать молодежную политику, гражданское общество, спорт и кадровую политику мэрии. Ранее эти вопросы находились в ведении Владимира Жебровского, который ушел с должности в начале июля этого года по собственному желанию.

Идэль Гумеров