Дети смогут ездить на поездах РЖД без родителей в сопровождении проводника

РЖД запускает услугу, которая позволяет родителям передать ребенка от 10 до 16 лет под присмотр проводника на время следования поезда. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

Услуга будет доступна на более чем 20 направлениях с 1 июня 2026 года. Среди них — поезда «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» (например, Москва – Смоленск, Роза Хутор – Краснодар, Таганрог – Новороссийск), «Финист» (например, Екатеринбург – Тюмень, Екатеринбург – Пермь).

Присматривать за ребенком во время пути будут начальник поезда и проводник, по прибытии его передадут встречающему лицу. Чтобы воспользоваться услугой, нужно оформить заявку не позднее чем за трое суток до отправления.

Ранее такая возможность была предусмотрена только в поездах «Сапсан», она появилась в 2013 году. По данным компании, ежегодно ей пользуются в среднем 300 родителей и законных представителей.