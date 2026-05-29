АНО «Детский и взрослый хоспис» в Петербурге отпраздновал 20-летие фестивалем граффити

29 мая, накануне Международного дня защиты детей, АНО «Детский и взрослый хоспис» отметил 20-летие праздником в «Севкабель Порту». Темой мероприятия в этом году стало граффити — подопечные организации создали рисунки на стенах площадки. Праздник собрал более 400 гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники праздника на площадке Севкабель Порт Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Участники праздника на площадке Севкабель Порт Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Участники праздника на площадке Севкабель Порт Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Участники праздника на площадке Севкабель Порт Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Участники праздника на площадке Севкабель Порт Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Участники праздника на площадке Севкабель Порт Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Участники праздника на площадке Севкабель Порт Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Участники праздника на площадке Севкабель Порт Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Следующая фотография 1 / 8 Участники праздника на площадке Севкабель Порт Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Участники праздника на площадке Севкабель Порт Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Участники праздника на площадке Севкабель Порт Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Участники праздника на площадке Севкабель Порт Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Участники праздника на площадке Севкабель Порт Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Участники праздника на площадке Севкабель Порт Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Участники праздника на площадке Севкабель Порт Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Участники праздника на площадке Севкабель Порт Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото

«Я рад поздравить организацию с этой важной датой. Ведь именно она помогла открытию государственного учреждения "Хоспис" — передав знания и опыт. Эта передача не была простой формальностью: она обеспечила государственную структуру готовой командой экспертов-наставников и сформированной философией помощи»,— отметил депутат Законодательного собрания Петербурга и сооснователь АНО «Детский и взрослый хоспис» Павел Крупник.

АНО является частью Санкт-Петербургского хосписа для детей и взрослых вместе с СПб ГАУЗ «Хоспис (детский и взрослый)» и благотворительным фондом «Бумажная птица». Организация помогает семьям, столкнувшимся с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями детей, оказывая психологическую, социальную и волонтерскую поддержку.

Сегодня под патронажем организации находятся более 800 подопечных и членов их семей. Ежегодно проводятся тысячи досуговых мероприятий, добровольческих акций и психологических консультаций.

«Этот день — не просто праздник. Это возможность подчеркнуть двадцатилетний опыт команды, которая сделала паллиативную помощь в Петербурге возможной, и сказать спасибо всем, кто помогает подопечным жить полноценно»,— подчеркнули в центре.

Матвей Николаев