АНО «Детский и взрослый хоспис» в Петербурге отпраздновал 20-летие фестивалем граффити
29 мая, накануне Международного дня защиты детей, АНО «Детский и взрослый хоспис» отметил 20-летие праздником в «Севкабель Порту». Темой мероприятия в этом году стало граффити — подопечные организации создали рисунки на стенах площадки. Праздник собрал более 400 гостей.
«Я рад поздравить организацию с этой важной датой. Ведь именно она помогла открытию государственного учреждения "Хоспис" — передав знания и опыт. Эта передача не была простой формальностью: она обеспечила государственную структуру готовой командой экспертов-наставников и сформированной философией помощи»,— отметил депутат Законодательного собрания Петербурга и сооснователь АНО «Детский и взрослый хоспис» Павел Крупник.
АНО является частью Санкт-Петербургского хосписа для детей и взрослых вместе с СПб ГАУЗ «Хоспис (детский и взрослый)» и благотворительным фондом «Бумажная птица». Организация помогает семьям, столкнувшимся с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями детей, оказывая психологическую, социальную и волонтерскую поддержку.
Сегодня под патронажем организации находятся более 800 подопечных и членов их семей. Ежегодно проводятся тысячи досуговых мероприятий, добровольческих акций и психологических консультаций.
«Этот день — не просто праздник. Это возможность подчеркнуть двадцатилетний опыт команды, которая сделала паллиативную помощь в Петербурге возможной, и сказать спасибо всем, кто помогает подопечным жить полноценно»,— подчеркнули в центре.