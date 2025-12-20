Мэрия провела встречу с жителями Ботаники, выступающими против застройки

В Екатеринбурге представители городской администрации обсудили с жителями Ботанического района вопросы строительства нового квартала. Встречу провел директор Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.

Жители домов на улице 8 Марта выразили обеспокоенность застройкой территории, прилегающей к Ботаническому саду. Они задали вопросы о соответствии проекта нормативным требованиям. Руслан Габдрахманов сообщил, что при выдаче разрешения на строительство проект был проверен на соответствие нормативам плотности населения, удаленности зданий от сада, а также обеспеченности парковочными местами.

По словам Руслана Габдрахмана, застройщик предусмотрел дополнительные парковочные места в проекте. Также планируется возведение школы на 600 мест, что должно улучшить ситуацию с обеспечением социальной инфраструктурой в районе.

Для проверки фактического соответствия строительства утвержденному проекту в начале января 2026 года запланирована выездная встреча с участием представителей Департаментов транспорта и благоустройства, руководства Ботанического сада УрО РАН и депутатов гордумы. Консультационную поддержку жителям окажет Штаб общественной поддержки «Единой России» в Свердловской области.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после видеообращения граждан с призывом остановить высотную застройку возле Ботанического сада. По данным СМИ, речь идет о застройке компании «СЗ Ботаника Грин Хаус Бай Баден Фэмили». По данным сервиса Kartoteka.ru, компания принадлежит Ольге Кононовой. Застройщик связан с компаниями, занимающимися термальными комплексами «Баден-Баден».