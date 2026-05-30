Спрос на рефинансирование кредитов в Ростовской области вырос в несколько раз

В Ростовской области с начала 2026 года существенно вырос спрос на рефинансирование потребительских кредитов. По данным Сбербанка, количество заемщиков, воспользовавшихся таким механизмом за январь– апрель, увеличилось в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Значительно вырос и объем кредитов, направленных на рефинансирование. Если за первые четыре месяца 2025 года он составлял 350 млн руб., то за аналогичный период 2026 года достиг 3,5 млрд руб.

По данным банка, за год на 25% увеличился средний размер кредита, оформляемого для рефинансирования ранее взятых обязательств.

Как отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова, рост спроса свидетельствует об изменении подходов заемщиков к управлению долговой нагрузкой.

«Жители Ростовской области используют рефинансирование для объединения нескольких ранее оформленных кредитов в один. Увеличение среднего размера кредита на 25% за год показывает, что заемщики все чаще консолидируют более крупные объемы обязательств»,— сказала госпожа Руфова.

Рефинансирование позволяет объединить несколько действующих кредитов в один новый заем. По данным участников рынка, интерес к таким программам традиционно возрастает в периоды высокой долговой нагрузки домохозяйств и изменения условий кредитования.