Предпринимателям Ростовской области компенсировали более 15 млн руб. НДС по эквайрингу

В Ростовской области по итогам первого квартала 2026 года более 6,6 тыс. предпринимателей получили компенсации части НДС, начисленного на услуги торгового эквайринга. Общий объем выплат превысил 15 млн руб.



«Ростовская область вошла в топ-3 регионов России по количеству поданных заявок на компенсацию. В первом квартале предпринимателям региона было возвращено более 15 млн руб.»,— сообщил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Программа предусматривает компенсацию 50% суммы НДС, начисленного на комиссию за торговый эквайринг, и распространяется на компании, работающие по публичному договору эквайринга.

По итогам первого квартала 2026 года такой механизм использовали 109 тыс. предпринимателей по всей стране. Наибольшее количество заявок поступило из Московской области. В число регионов-лидеров также вошли Краснодарский край, где компенсацию получили 5,9 тыс. предпринимателей, Ставропольский край (2,9 тыс.) и Ростовская область.

С 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Для части субъектов малого бизнеса, освобожденных от уплаты НДС, это привело к увеличению расходов на безналичные расчеты.