Доля рыночной ипотеки в Ростовской области выросла до 34%

По итогам апреля 2026 года доля ипотечных кредитов, выданных по рыночным программам в Ростовской области, достигла 34% от общего объема выдач. Такие данные содержатся в исследовании аналитического сервиса «Домклик».



По сравнению с мартом показатель увеличился на 5,5 процентного пункта. При этом основную часть ипотечного портфеля в регионе по-прежнему формирует «Семейная ипотека», на которую приходится 62,2% выдач. За месяц ее доля сократилась на 5,4 процентного пункта. Доля ИТ-ипотеки составила 2,3%.

По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елены Руфовой, увеличение доли рыночных программ связано со снижением ставок и изменением структуры спроса на рынке жилья.

«Рост доли базовой ипотеки до 34% связан со снижением ставок и адаптацией рынка жилья. При этом почти две трети выдач в регионе по-прежнему приходятся на "Семейную ипотеку"»,— отметила госпожа Руфова.

В целом по России объем выдач ипотечных кредитов по рыночным ставкам в апреле составил около 100 млрд руб., что на 17% больше мартовского показателя. По сравнению с апрелем 2025 года объем таких выдач вырос почти в четыре раза.

Согласно данным исследования, доля рыночной ипотеки в общероссийском объеме выдач приблизилась к 40%. Объем выдач по государственным программам в апреле достиг 156,7 млрд руб., увеличившись на 8% по сравнению с мартом. При этом доля льготных программ в структуре выдач за последний год заметно сократилась.