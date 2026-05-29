Между Петербургом и Москвой назначили дополнительные поезда на июньские праздники

На период длинных выходных с 12 по 14 июня между Санкт-Петербургом и Москвой назначили дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Дополнительные поезда между Москвой и Петербургом запустят на праздники с 12 июня

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Дополнительные поезда между Москвой и Петербургом запустят на праздники с 12 июня

Поезд №263 отправится из Петербурга в Москву 11 и 15 июня в 01:15. Обратный рейс №264 из Москвы в Петербург запланирован на 12 и 16 июня с отправлением в 00:52.

В ОЖД уточнили, что билеты на дополнительные составы уже доступны для покупки на официальном сайте перевозчика.

Пассажирам рекомендовали заранее планировать поездки, поскольку в праздничные даты спрос на билеты традиционно возрастает. Как правило, наиболее удобные и недорогие места раскупают в первую очередь.

Дополнительные поезда между двумя столицами назначают практически на все продолжительные выходные из-за роста пассажиропотока. В компании также не исключили, что при необходимости количество рейсов может быть увеличено.

Матвей Николаев