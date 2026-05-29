Суд в Екатеринбурге продлил арест до июня блогерше Екатерине Улановой

Свердловский областной суд по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей блогеру Екатерине Улановой до 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Ей предъявлены обвинения в совершении 1017 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ, 760 преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ и еще четырех преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Напомним, уголовное дело в отношении Екатерины Улановой было возбуждено в декабре 2023 года — после того, как в эфире телеканала НТВ рассказали о том, как она обманывает покупателей, после чего глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку. В информационном сюжете рассказывалось, что Екатерина Уланова рекламировала вещи премиальных брендов (косметику, электронику) по низким ценам. Покупатели оплачивали покупки, но заказы не получали, деньги при этом не возвращались.

Потерпевшие самоорганизовались и создали свой Telegram-канал. Позднее свердловский Роспотребнадзор подал групповой иск от их лица к Екатерине Улановой из-за нарушения сроков доставки заказанных товаров. Кроме того, Роспотребнадзор помог сделать 17 заключений для пострадавших, обратившихся в суд самостоятельно.

Супруг Екатерины Улановой Алексей Уланов подозревался в соучастии, однако уголовное дело в отношении него возбуждено не было из-за недостатка доказательств.

Полина Бабинцева