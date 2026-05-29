Режим ракетной опасности отменили в регионах УрФО

На территории всех регионов Уральского федерального округа (УрФО) объявлен отбой ракетной опасности. Об этом сообщил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале. Особый режим отменили в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Также в аэропорту Екатеринбурга сняты ограничения на полеты.

Ранее сообщалось, что 29 мая режим ракетной опасности был объявлен впервые на всей территории УрФО.

