В Калининграде контрабандиста осудили на 13 лет за перевозку 40 кг гашиша из Польши
Калининградский областной суд приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде крупной партии гашиша и попытке его сбыта на территории России. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, наркотики были обнаружены при досмотре легкового автомобиля, следовавшего из Польши.
В Калининградской области мужчина получил 13 лет за контрабанду наркотиков
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Из машины изъяли более 40 килограммов гашиша, который, по версии следствия, предназначался для дальнейшего распространения в Калининградской области.
Суд признал фигуранта виновным по статьям о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере и покушении на незаконный сбыт наркотиков.
Также суд постановил конфисковать автомобиль осужденного.