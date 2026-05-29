В Калининграде контрабандиста осудили на 13 лет за перевозку 40 кг гашиша из Польши

Калининградский областной суд приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде крупной партии гашиша и попытке его сбыта на территории России. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, наркотики были обнаружены при досмотре легкового автомобиля, следовавшего из Польши.

В Калининградской области мужчина получил 13 лет за контрабанду наркотиков

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Из машины изъяли более 40 килограммов гашиша, который, по версии следствия, предназначался для дальнейшего распространения в Калининградской области.

Суд признал фигуранта виновным по статьям о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере и покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Также суд постановил конфисковать автомобиль осужденного.

Матвей Николаев