Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Калининграде контрабандиста осудили на 13 лет за перевозку 40 кг гашиша из Польши

Калининградский областной суд приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде крупной партии гашиша и попытке его сбыта на территории России. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, наркотики были обнаружены при досмотре легкового автомобиля, следовавшего из Польши.

В Калининградской области мужчина получил 13 лет за контрабанду наркотиков

В Калининградской области мужчина получил 13 лет за контрабанду наркотиков

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В Калининградской области мужчина получил 13 лет за контрабанду наркотиков

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Из машины изъяли более 40 килограммов гашиша, который, по версии следствия, предназначался для дальнейшего распространения в Калининградской области.

Суд признал фигуранта виновным по статьям о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере и покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Также суд постановил конфисковать автомобиль осужденного.

Матвей Николаев

Новости компаний Все