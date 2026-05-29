В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших студентов колледжа Старобельска

Состояние трех студентов колледжа Старобельска, проходящих лечение в Луганской республиканской клинической больнице после удара 22 мая ВСУ по учреждению, оценивается как средней степени тяжести. Еще один остается в крайне тяжелом состоянии, рассказал ТАСС заместитель главного врача по хирургической помощи ЛРКБ, главный республиканский ортопед-травматолог Минздрава ЛНР Дмитрий Котуха.

«В настоящее время в ЛРКБ продолжают получать лечение четыре студента колледжа. Три девушки в состоянии средней тяжести, находятся в отделениях офтальмологии, торакальной хирургии и травматологии. Мужчина — в крайне тяжелом состоянии в отделении анестезиологии и реанимации №1», — отметил господин Котуха.

23 мая одного из пациентов перевели в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова для дальнейшего лечения и реабилитации. 24 мая еще одну пациентку перевели в то же медучреждение. Все пострадавшие получают необходимую медпомощь и проходят лечебно-диагностические мероприятия.

Вооруженные силы Украины атаковали колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. По данным МЧС, при ударе погиб 21 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте. В ООН призвали расследовать атаку и привлечь виновных к ответственности. Увечья и ранения получили 65 детей и молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет.