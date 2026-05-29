Скончался фронтмен петербургской группы «Мировая весна» Денис Лагутин

В Петербурге на 47-м году жизни умер вокалист и лидер группы «Мировая весна» Денис Лагутин. Причиной стал разрыв аневризмы головного мозга — музыканта экстренно прооперировали, но он не вышел из комы.

О смерти артиста сообщили его коллеги по группе.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Последние дни рядом с Лагутиным находилась сестра. Прощание с артистом назначено на 1 июня, оно пройдет на Партизанской улице, 8, в 12:20. «Мировая весна» была известна на рок-сцене Петербурга с конца 1990-х и выпустила несколько студийных альбомов.

Кирилл Конторщиков