Япония выделила $14,6 млн на нелетальное снаряжение для Украины

Япония направила взнос в размере $14,6 млн в рамках созданной НАТО программы поддержки Украины PURL, которая позволяет странам НАТО закупать оружие для Украины у США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Японии.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что взнос предназначен исключительно для приобретения нелетального снаряжения. Там также заявили, что Япония продолжит поддерживать Украину для достижения справедливого и долгосрочного мира, а также намерена укреплять сотрудничество с НАТО.

В феврале правительство Японии опровергало сообщения местных СМИ о решении Токио присоединиться к программе PURL.

Нелетальное оружие — это спецсредства и устройства, созданные для временного выведения противника из строя, нейтрализации угрозы или разгона толпы. Их главная задача — минимизировать риск смертельного исхода или тяжких телесных повреждений. Оно применяется полицией, спецслужбами, службами безопасности, а также гражданскими лицами для самообороны.

27 мая The Kyiv Independent и Axios сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский направил американскому коллеге Дональду Трампу письмо об «усугубляющейся нехватке» средств противовоздушной обороны ВСУ. По информации изданий, он запросил у Вашингтона дополнительные поставки ракет Patriot PAC-3 и других вооружений. Темпы поставок по программе PURL господин Зеленский назвал не соответствующими реальной угрозе. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, США вряд ли согласятся на просьбу президента Украины Владимира Зеленского дополнительно поставить средства ПВО. По его словам, американцам оружие нужно в другом месте.