Ушаков усомнился в том, что США согласятся на дополнительные поставки оружия Украине

США вряд ли согласятся на просьбу президента Украины Владимира Зеленского дополнительно поставить средства ПВО, считает помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, американцам оружие нужно в другом месте.

«Я думаю, что американцам вооружения нужны в другом месте. Я не думаю, что американцы сразу же побегут выполнять эти просьбы или требования Украины», — заявил господин Ушаков в разговоре с ИС «Вести».

27 мая The Kyiv Independent и Axios сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский направил американскому коллеге Дональду Трампу письмо об «усугубляющейся нехватке» средств противовоздушной обороны ВСУ. По информации изданий, он запросил у Вашингтона дополнительные поставки ракет Patriot PAC-3 и других вооружений. Темпы поставок по программе PURL (она позволяет странам НАТО закупать оружие для Украины у США) господин Зеленский назвал не соответствующими реальной угрозе.