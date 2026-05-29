Бизнес отбился от налоговых атак
Каким образом Верховный суд защитил бизнес от уголовных дел
Верховный суд внес ясность в порядок рассмотрения уголовных дел по налоговым нарушениям. Опрошенные “Ъ FM” юристы уверены, что теперь бизнесу станет проще планировать оплату задолженностей перед Федеральной налоговой службой.
26 мая Верховный суд отменил решение трех нижестоящих инстанций, которые признали законным возбуждение уголовного дела до окончания проверки ФНС. Почему это вообще было возможно и что изменится теперь, объясняет партнер юридической фирмы «Неделько и партнеры» Константин Сичинский:
«В законе ничего не менялось. У нас до 2022 года уже была четкая формулировка относительно того, как и когда налоговый орган должен отправлять материалы в органы полиции для возбуждения уголовного дела. Это исключительно заявление налогового органа, поданное в установленной форме. Решение можно обжаловать в течение месяца в апелляционном суде. И если такую жалобу подать, решение не вступает в силу до того момента, как дело будет рассмотрено и суд вынесет решение об исполнении наказания. С этого момента идет срок — 75 дней. Если успели заплатить или обжаловать, тогда уголовного дела быть не должно вообще.
На практике бывает так, что правоохранительные органы узнают о материалах налогового правонарушения не из заявления, а из иных источников — то есть по рапорту о выявлении признаков совершения преступления. Значит, есть некий следователь или оперативник, который описывает ситуацию с налоговым делом и направляет запрос о возбуждении дела. Это не единичная ситуация. Верховный суд высказался, что такие действия недопустимы. И с этой точки зрения у нас, конечно, по закону ничего не изменилось, но бизнес может быть более спокоен. Становятся более понятными взаимоотношения с налоговым органом, течение сроков и обжалование решений».
Еще три года назад Генпрокуратура указывала, что уголовные дела по налоговым преступлениям можно возбуждать только по специальной процедуре Налогового кодекса. Управляющий партнер юридической фирмы «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Евгений Тимофеев считает, что после решения Верховного суда бизнесу станет проще выстраивать линию защиты:
«Я бы не назвал это оттепелью, это просто серьезное решение, которое вносит ясность в вопрос, мучивший многих.
В вердикте Верховного суда есть ссылки и на УПК, и на 82-ю статью, которая говорит, когда налоговый орган должен направить материалы, но в то же время в ней упоминается и норма о межведомственном обмене. Просто у нас правоохранители зачастую появлялись слишком рано, более того, сами инициировали какие-то дела.
Теперь мы точно знаем: слово "только" в этой норме означает, что после направления налоговым органом материалов проверки, которая вступила в силу, если налогоплательщик не заплатил в течение 75 дней, — единственное основание для возбуждения дела по налоговой статье. Это принципиально. Но все-таки тут стоит не материальный вопрос, а дело процессуального характера. Однако ясность возникает, и это большое облегчение».
По данным Следственного комитета, в 2025 году было возбуждено более 2,8 тыс. уголовных дел по налоговым преступлениям.
В ведомстве отметили, что за 15 лет в бюджет удалось вернуть свыше полутриллиона рублей неуплаченных налогов и завершить расследование более 30 тысяч уголовных дел.