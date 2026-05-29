В порт Петербурга не пустили почти 20 тонн мандаринов с личинками мух

Сотрудники Россельхознадзора выявили зараженную партию мандаринов при досмотре груза в порту Санкт-Петербурга. Фрукты были доставлены из ЮАР. В ведомстве сообщили, что в образцах продукции обнаружили личинки насекомого — проведенная экспертиза подтвердила наличие средиземноморской плодовой мухи в партии весом 19,2 тонны.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Этот вид считается опасным вредителем плодовых культур. При массовом распространении насекомое способно уничтожать урожай персиков, абрикосов, слив, винограда, а также ряда овощных культур.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что ввоз зараженной продукции на территорию России запрещен.

Матвей Николаев

