В Калининградской области приняли закон о патриотическом воспитании

Губернатор Алексей Беспрозванных подписал закон, закрепляющий меры по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию жителей региона. Документ вступит в силу через десять дней с момента публикации, финансирование предусмотрено из областного бюджета.

Среди ключевых направлений — работа с молодежью и продвижение спортивных инициатив

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Среди ключевых направлений — работа с молодежью и продвижение спортивных инициатив

Закон охватывает работу с молодежью, поддержку ветеранских организаций, проведение тематических мероприятий и развитие социальной рекламы. В воспитательную программу также включены спортивные инициативы — комплекс ГТО и спорт высоких достижений. Основной акцент сделан на укреплении связи поколений, уважении к истории и традиционным ценностям.

Кирилл Конторщиков