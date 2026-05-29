В Калининградской области приняли закон о патриотическом воспитании

Губернатор Алексей Беспрозванных подписал закон, закрепляющий меры по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию жителей региона. Документ вступит в силу через десять дней с момента публикации, финансирование предусмотрено из областного бюджета.

Среди ключевых направлений — работа с молодежью и продвижение спортивных инициатив

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Закон охватывает работу с молодежью, поддержку ветеранских организаций, проведение тематических мероприятий и развитие социальной рекламы. В воспитательную программу также включены спортивные инициативы — комплекс ГТО и спорт высоких достижений. Основной акцент сделан на укреплении связи поколений, уважении к истории и традиционным ценностям.

Кирилл Конторщиков

