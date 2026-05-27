Мосгордума досрочно прекратила полномочия московского омбудсмена Потяевой

Депутаты Мосгордумы поддержали отставку уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой. Такое решение приняли на заседании столичного парламента путем тайного голосования, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

25 мая госпожа Потяева направила в Мосгордуму письменное заявление об отставке. Она переходит на должность советника мэра столицы Сергея Собянина. Пост московского омбудсмена она занимала с 2014 года, пройдя через два переназначения в 2019 и 2024 годах.

Кого назначат на место Татьяны Потяевой, пока неизвестно. Сама бывший омбудсмен сообщила, что обсуждаются несколько кандидатур, но конкретные фамилии не назвала.