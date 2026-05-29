В Нижегородской области ввели режим ракетной опасности
Днем 29 мая в Нижегородской области объявили режим ракетной опасности. Соответствующие сообщения с просьбой сохранять спокойствие начали получать нижегородцы на свои телефоны от РСЧС.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее в Нижегородской области сообщения о введении и отмене режимов беспилотной и ракетной опасности не рассылались.
Первые сообщения о беспилотной опасности нижегородцы получили ночью 29 мая.
Накануне беспилотник повредил здание Нижегородского областного суда в центре Нижнего Новгорода.