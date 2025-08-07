Спасти и сохранить

Сотрудникам МЧС в Нижегородской области в первом полугодии пришлось бороться не только с растущим числом пожаров и происшествий на воде, но и последствиями атак беспилотников. По опыту крупных пожаров прошлых лет спасатели смогли обезопасить леса и населенные пункты и в ближайшее десятилетие значительно расширят сеть пожарных частей, сообщил глава областного управления ведомства Валерий Синьков. В 2025 году планируется усилить проверки пожарных извещателей, которые многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, обязаны установить у себя дома. В целом система обеспечения безопасности адаптировалась к новым вызовам, однако об атаках беспилотников нижегородцев извещать не будут, чтобы не «будоражить население».

Начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков на пресс-конференции подвел итоги полугодия, в котором произошло лишь две чрезвычайные ситуации: взрыв газа в жилом доме в Богородске с 38 пострадавшими в январе и февральское падение легкомоторного самолета в Кстовском округе с двумя погибшими. Число чрезвычайных происшествий сократилось вчетверо к первым шести месяцам прошлого года, до 22-х, в них пострадали 13 человек, отметил господин Синьков. Вместе с тем спасатели потушили свыше 2 тыс. техногенных пожаров, в которых погибли 92 человека, и связаны они были в основном с неосторожным обращением с огнем и нарушениями правил эксплуатации электрооборудования.

«Случился ряд пожаров, связанных также с атаками беспилотников. Нам везде пришлось решать достаточно сложные задачи. Очень надеюсь, что с ними мы справились, по крайней мере нареканий после них у нас не было. Безусловно, страдают объекты, страдает экономика. Но, как показывает практика, она быстро адаптируется к этому вопросу, принимаются достаточные меры»,— заверил Валерий Синьков.

Он также прокомментировал начавшееся в соцсетях обсуждение системы предупреждения об атаках БПЛА: в Нижегородской области граждан не уведомляют о них в отличие от других регионов. О сбитых дронах по факту кратко сообщают Минобороны РФ и губернатор Глеб Никитин. Гражданам и СМИ решением областного оперативного штаба запрещено публиковать детальную информацию, фото и видео об атаках и их последствиях.

«Мы можем предупреждать население, но не каждая авиационная опасность заканчивается прилетами как таковыми. Получается, что мы, образно говоря, будем всю ночь поднимать, будоражить население и говорить «ждите, ждите, ждите» — но к чему это приведет? Как показывает практика взаимодействия с людьми, подобное приведет к отторжению. Мы не включаем оповещение, чтобы лишний раз не создавать дискомфорт. Очень бы хотелось вообще не прибегать к этому. Вся система сегодня перестроилась, в том числе сотовые операторы»,— отметил глава ГУ МЧС. Он добавил, что сейчас ведомство отдельно работает с предприятиями и муниципалитетами, оперативно информируя ответственных за безопасность лиц.

Одновременно из-за аномальной погоды ведомство сосредоточилось на предупреждении пожаров, в частности лесных. После крупных пожаров 2021–2022 годов, когда горели леса в Воротынском районе, Мордовском заповеднике и рядом с городом атомщиков Саровом, в регионе начали совершенствовать систему мониторинга. Сегодня она позволяет обнаружить 90% очагов возгорания и оперативно их ликвидировать. Благодаря этому 85% пожаров удается потушить в первые сутки. В январе — июне в Нижегородской области возникло 23 очага на площади 58,3 га, на землях населенных пунктов — 408 пожаров на 2 тыс. га. При этом распространения пожаров на сами населенные пункты удалось избежать.

Однако перед ведомством и властями стоит задача полностью обеспечить регион пожарным прикрытием: сегодня его нет в 192 населенных пунктах с населением около 6 тыс. человек. К 2035 году планируется построить 80 новых пожарных частей, некоторые из уже существующих были возведены еще в 1900-х годах и даже сохранили исторический облик конюшен.

Также в 2025 году спасатели начнут тщательнее проверять наличие пожарных извещателей, которые обязаны установить у себя дома многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. При этом далеко не все стремятся ставить их и отказываются пускать спасателей по надуманным причинам.

«Все эти отказы будут восприниматься как повод для контрольно-надзорных мероприятий. Мы уже начинаем работу в этом направлении. У нас больше 45 взрослых и 15 детей уже спасены на пожарах благодаря извещателям»,— предупредил господин Синьков.

В противовес пожарам из-за жары увеличилось число утонувших, особенно детей. Если на 1 июля на пожарах погибли два ребенка, на воде — один, то к 7 августа — уже четверо и пятеро соответственно. При этом лишь 40 пляжей в 12 муниципалитетах оборудованы должным образом, в остальных 39 пляжей нет, поэтому люди купаются в необорудованных местах. Часто они это делают в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним также, что в январе областной парламент принял региональный закон, запрещающий детям до 16 лет находиться на пляжах без взрослых. На рассмотрение депутатов его внес прокурор области Андрей Травкин после того, как в 2024у году за купальный сезон утонули 11 детей.

Владимир Зубарев