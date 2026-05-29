5G связывают сроками

В России могут запустить сети 5G уже в конце июня. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. По данным газеты, в ближайший месяц доступ к подходящему диапазону получат все операторы из «большой четверки».

В Минцифры уточнили, что коммерческое использование начнется после того, как примут решения по условиям внедрения. Сейчас их обсуждают с ведомствами и бизнесом. Но фактически доступ к сети 5G пользователи получат гораздо позже, уверен эксперт по спутниковой связи, акционер оператора «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев:

«Исторически основные диапазоны частот были в районе 800-900 МГц, потом 2 ГГц, но их не хватало для передачи больших массивов данных, то есть больших скоростей. Соответственно, чтобы передавать все больше информации, требовались новые диапазоны. Во всем мире 5G начало развиваться на диапазоне 4-4,4 ГГц, который исторически использовался для спутниковой связи.

В России проблема в том, что в этом диапазоне достаточно сильное присутствие государственных систем связи. Но если во всем мире выпускается оборудование именно для 5G, условно, 4,4 ГГц, то, соответственно, нужно налаживать оборудование в РФ для другого диапазона, о котором сейчас идет речь. Поэтому готовых базовых станций и другого радиооборудования под эти требования нет.

Так что для пользователей в ближайшее время ничего не изменится, потому что это всего лишь начало долгого пути.

Операторы, у которых теперь есть этот диапазон, должны понять, как это будет работать, спроектировать, произвести оборудование, его сертифицировать и установить. В общем-то это история достаточно долгая. Речь о годе как минимум».

О внедрении 5G в России говорят с 2019 года. Тогда МТС и Samsung протестировали такую сеть в Москве, а «Билайн» открыл демонстрационную зону в Сочи. С того момента операторы связи, так или иначе, проводили тесты, но все они были локальны и доступны малому числу пользователей. Вопрос снова начали активно обсуждать в этом году, когда Минцифры допустило расширение основного диапазона частот. Новые как раз предполагалось использовать для развития 5G.

Ранее операторы «большой четверки» подсчитали затраты на внедрение. По их оценкам, они могут составить около 106 млрд руб. При этом, когда такая сеть появится, в первую очередь доступ к ней получит бизнес, а не обычный пользователь, уверен телеком-аналитик, автор проекта Abloud62 Алексей Бойко:

«Раньше позиция была твердая: 5G в РФ может запускаться только на отечественном оборудовании. Сейчас, как я понимаю, это условие может измениться и будет временное разрешение запускаться на иностранном. При этом надо понимать, что речь пойдет о китайской аппаратуре. Она действительно у российских операторов имеется, запуститься на ней можно и на этом диапазоне.

Второй важный момент — это технейтральность, то есть чтобы операторам разрешили запускать 5G в том числе и на имеющихся у них частотах. Но без новых скорости не вырастут. Тем не менее, чтобы закрасить карту России в 5G, можно, конечно, дать им такое разрешение.

Позднее должно появиться российское оборудование. Оно уже разработано, но еще не выпускается массово.

Скорее всего, мы будем наблюдать плавный запуск, когда реальный 5G будет предоставляться прежде всего как B2B, там, где это востребовано бизнесом. Массовый же абонент сможет начать пользоваться 5G на тех же частотах, на которых были другие технологии связи, и особого выигрыша от этого не получит. Кроме того, не стоит забывать, что абонентских устройств, совместимых с 5G, что называется, кот наплакал. В основном это, опять-таки, китайские модели. В других гаджетах, если этот диапазон и есть, то, как правило, заблокирован для России. Может быть, в этой сфере тоже появятся какие-то договоренности».

По данным Samsung, коммерческие сети 5G уже работают в 42 странах, включая США, Китай, Японию, Южную Корею и Великобританию. Совокупное число устройств в них достигло 3 млрд. В Госкомиссии по радиочастотам ожидают, что в четырех региональных центрах России 5G станет полностью доступен к концу 2027 года.

