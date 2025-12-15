Связь ускорят иностранным оборудованием

Связь пятого поколения может быть запущена в России уже в следующем году. Работать 5G будет на иностранном оборудовании, поскольку своего в стране пока нет, заявил в интервью “Ъ” гендиректор «Вымпелкома» Сергей Анохин. По его словам, за прошедший год проект 5G претерпел значительные изменения.

Если раньше обязательным условием для запуска было исключительно отечественное оборудование, то теперь параметры смягчились и был принят временный вариант, уточнил господин Анохин: «Мы сейчас пришли к тому, что можно, помимо новых частот и российского оборудования, стартовать с имеющихся частот у операторов и оборудования, которое уже стоит на сетях. Как только появится российское, естественно, сразу начнем внедрение исключительно на нем. Есть два варианта: либо просто ждать несколько лет, либо начинать внедрять новое поколение на сети и предлагать рынку.

Если выработанный новый подход будет утвержден, то уже в следующем году мы с вами в телефонах начнем видеть значок 5G. Может быть, не везде это будут гигабитные скорости, поскольку все равно есть определенные рамки, но это уже становится реальностью. Мировая практика показала некоторую перегретость: очень дорого расторговывались новые частоты, все делали полное покрытие, а потом оказывалось, что люди, увидев какое-то увеличение скорости, не то чтобы были готовы за это доплачивать. Поэтому здесь нужно искать сценарии, которые на этом можно выстроить».

Второе условие, по которому сотовым операторам долго не удавалось договориться, — выделение частот под 5G. Те, что им разрешили занимать, игроки рынка назвали не оптимальными. Это делало проект дорогим и тяжело окупаемым. К тому же мировые производители телекоммуникационного оборудования производят станции совсем под другие параметры, пояснил акционер компании «КА-Интернет» Сергей Пехтерев: «Проблема в том, чтобы найти свободный частотный ресурс для 5G. В большинстве западных стран под это расчищают нижний C-диапазон, который отбирают частично у спутниковых операторов. И проблема была в том, что в России этот диапазон не отдавали сотовикам. Военные были против, потому что у них достаточно много оборудования.

Возможно, был найден некий компромисс, потому что для этого диапазона во всем мире выпускается оборудование для базовых станций. В России им был предложен другой, менее используемый диапазон частот. Вопрос в том, где именно будет запускаться этот диапазон, потому что потребности военных локализованы все-таки географически. Если это будет диапазон общепринятый, то это оборудование можно будет найти у дружественных стран, у того же самого Huawei. Если это будет чисто российский и не очень популярный диапазон, значит, кто-то из наших крупных производителей должен будет наладить производство как минимум базовой линейки базовых станций и так далее».

Летом операторы «большой четверки» подсчитали затраты на внедрение 5G. Они оценили совокупные вложения в 106 млрд руб. Даже при таких затратах вряд ли в ближайший год старт 5G возможен, сомневается аналитик проекта Abloud62 Алексей Бойко: «Разработка пока что находится в сырой стадии, то есть ограничен функционал, еще нет опыта, который можно получить только в условиях развертывания на коммерческой сети. То есть эти базовые станции, первую сотню штук, надо где-то поставить, запустить в работу, дать к ним доступ клиентов, после этого неизбежно будут выявляться различные проблемы, ошибки, будет меняться программное обеспечение, которое залито в базовые станции. Это может занять не меньше года, может быть, больше года. Тогда уже можно будет говорить о необходимости как-то масштабировать производство и начинать серийное или крупносерийное производство отечественных базовых станций. Пока этот этап не произойдет, массовый выпуск вряд ли можно считать целесообразным.

На сегодняшний день так называемое российское оборудование 5G действительно разработано в России, но большинство электронных компонентов в нем — зарубежные, включая центральные процессоры и ПЛИС. В ближайшие месяцы, конечно, ситуация с этим не поменяется. Дело в том, что на текущий момент нет возможности спокойно взять и купить все необходимые компоненты для того объема производства, который нужен для развертывания сетей».

Ранее Минцифры выделило 750 млн руб. на разработку оборудования для сетей 5G+ и 6G. Работы будет выполнять Сколтех. Проект рассчитан на три года.

Светлана Белова