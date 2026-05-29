МЧС Удмуртии: введение запрета на использование мобильных на АЗС — ложь

Запрет на использование мобильных на автозаправках (АЗС) с 1 июня вводиться не будет, данным об этом не соответствуют действительности, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Фейк распространялся в соцсетях.

«Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории АЗС. МЧС России не рассматривает введение такого запрета»,— говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Удмуртии распространялся фейк о процессуальной проверке главы Удмуртии Александра Бречалова из-за рилсов в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Ее начали якобы после запроса в ведомство директора «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерины Мизулиной.