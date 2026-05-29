Минимальная продуктовая корзина в Ленобласти подорожала на 400 рублей за полгода

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Ленинградской области превысила 8,7 тысячи рублей. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, пишет ТАСС. По словам эксперта, сейчас минимальный набор продуктов в регионе оценивается в 8 775,9 рубля — это примерно на 400 рублей больше, чем в ноябре 2025 года.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге корзина обойдется немного дороже — в 8 897,1 рубля. Для сравнения, в Москве ее стоимость составляет 9 186 рублей, а в Московской области — 8 461,1 рубля. В расчет вошли 33 наименования продуктов, включая мясо, рыбу, молочную продукцию, яйца, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

Господин Востриков отметил, что с начала года минимальная продуктовая корзина в среднем по России подорожала на 3,3%. Сейчас базовый набор продуктов на одного человека оценивается в 7 762,2 рубля.

Самые высокие цены на минимальный набор продуктов зафиксированы на Чукотке и в Камчатском крае, самые низкие — в Мордовии и Саратовской области.

Матвей Николаев