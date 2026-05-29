В Кольцово на фоне ракетной опасности ввели ограничения на полеты

В екатеринбургском аэропорту Кольцово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пассажиров просят заранее уточнять статус и время вылета своих рейсов на сайте аэропорта и у авиакомпании.

В Свердловской области действует режим ракетной опасности. Ракетную опасность также объявили в Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, Пермском крае и на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

Полина Бабинцева

