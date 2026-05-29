Ленобласть продлила «КИНЕФ» налоговую льготу на 2026 год

Законодательное собрание Ленинградской области в срочном порядке продлит для нефтеперерабатывающего завода «КИНЕФ» пониженную ставку налога на имущество — 1,1% вместо 2,2%. Льгота будет действовать весь 2026 год. Суммарные выпадающие доходы регионального бюджета оцениваются в 878,3 млн рублей, сообщает 47news.

Льгота пролонгируется на фоне необходимости дополнительных расходов завода на восстановление и защиту от атак беспилотников

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

В областном правительстве пояснили, что решение принято для упрощения налогового администрирования крупнейшего предприятия региона. Преференцией также смогут воспользоваться и другие компании, в том числе «Новатэк Усть-Луга».

Скидка была впервые введена в 2023 году и теперь пролонгируется на фоне необходимости дополнительных расходов завода на восстановление и защиту от атак беспилотников.

Кирилл Конторщиков