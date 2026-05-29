После атак ВСУ на Курскую область в местной больнице остаются 17 человек

Курский губернатор Александр Хинштейн посетил пострадавших от атак ВСУ в приграничье, которые проходят лечение в областной больнице. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале. По данным на 29 мая, в медучреждении остаются 17 человек, один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Больше всего пострадавших — из слободы Белой Беловского района, которая подверглась обстрелу 27 мая. Госпитализированы восемь человек. У одного из них диагностирована открытая черепно-мозговая травма. После операции он переведен из реанимации в общую палату, его состояние оценивается как удовлетворительное. У остальных — осколочные ранения мягких тканей.

Еще одна жительница Беловского района получила множественные огнестрельные ранения в результате атаки дрона — она поступила в больницу ранее. Сначала ракета попала в гараж, женщина с мужем не пострадали. Однако через несколько дней в результате атаки дрона она получила множественные огнестрельные ранения. Восстановление, по оценкам врачей, займет длительное время.

В медучреждении находится еще несколько пациентов из Беловского, Рыльского, Льговского районов и поселка Коренево. Один из них пострадал во время рабочей поездки, другой подорвался на мине, третий задел взрывное устройство. Еще один получил травмы при тушении хозяйственной постройки. Житель Льгова пострадал при атаке дрона во время поездки на велосипеде, он живет один. После выписки его планируют направить в социальное учреждение. Один из раненых был атакован беспилотником в машине у дома, еще один пострадал на автозаправке.

Все пациенты, по словам господина Хинштейна, находятся в стабильном состоянии и получают необходимую помощь.

По данным губернатора, с 09:00 28 мая по 09:00 29 мая в результате атак ВСУ в регионе пострадал один человек: в селе Макеево Курской области 56-летний механизатор получил закрытую черепно-мозговую травму, а также ранения груди и живота. Его доставили в Курскую областную больницу. Повреждены трактор, металлическая сетка и забор агрофирмы, сгорел легковой автомобиль. Также в деревне Гирьи Беловского района пострадали фасад и остекление дома, посечено транспортное средство. Всего над регионом сбили 105 БПЛА.

Кабира Гасанова