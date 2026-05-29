В Петербурге готовят к выпуску тяжелые грузовики БАЗ с полным приводом

АО «Романов», входящее в структуру концерна ВКО «Алмаз-Антей» и выпускающее грузовики БАЗ, разрабатывает новую линейку автомобилей с колесной формулой 88. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Гречухин, пишет ТАСС. По его словам, первый такой грузовик планируют собрать до конца 2026 года, а в следующем году — приступить к его сертификации.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Господин Гречухин отметил, что унифицированные транспортные оси позволяют компании без серьезных сложностей расширять модельный ряд — в том числе создавать машины с формулами 1010 и 44.

Грузовики БАЗ являются оригинальной российской разработкой. Серийная линейка должна занять нишу тяжелых внедорожных автомобилей после ухода с рынка европейских производителей, включая Mercedes, Volvo, Scania, MAN, DAF, Iveco и Renault Trucks.

Серийное производство грузовиков БАЗ стартовало в конце 2025 года на площадке в Санкт-Петербурге, где ранее выпускались модели Scania и MAN.

