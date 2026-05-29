В Мурино задержали наркокурьера с крупной партией кокаина

Полиция Всеволожского района задержала 35-летнего жителя Мурино с крупной партией наркотиков. В его машине обнаружено почти 400 граммов кокаина. Подозреваемый, ранее судимый за наркопреступления за рубежом, взят под стражу.

Возбуждено дело по статьям о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Задержание произошло в лесополосе при силовой поддержке оперативников. В автомобиле Nissan Almera нашли два свертка с белым порошком — экспертиза подтвердила, что это кокаин общим весом 397,2 грамма. Возбуждено дело по статьям о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Фигурант арестован, следствие выясняет, откуда поступила партия и кто еще причастен к преступной цепочке.

Кирилл Конторщиков