Жителя Архангельской области обвинили в дискредитации армии и финансировании экстремизма

В Архангельской области перед судом предстанет житель Коряжмы, которого обвиняют в финансировании экстремистской деятельности и повторной дискредитации Вооруженных сил РФ. По версии следствия, летом 2023 года мужчина участвовал в сборе средств и перевел деньги на счет организации, признанной экстремистской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Поморья подозревают в дискредитации армии и финансировании экстремизма

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Жителя Поморья подозревают в дискредитации армии и финансировании экстремизма

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кроме того, как сообщили в региональном управлении СКР, весной 2025 года обвиняемый разместил комментарий под видеозаписью на YouTube, который следствие расценило как дискредитацию российской армии.

В прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа уточнили, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Матвей Николаев