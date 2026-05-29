На Дону в программу приватизации включили 60 объектов

В Ростовской области в 2026 году намерены продолжить приватизацию, запланировав продажу 60 объектов недвижимости, принадлежащей государству. Среди них — машино-места в подвалах многоквартирных домов, коммерческие помещения и одно бывшее убежище гражданской обороны. Об этом сообщили в Управлении информационной политики правительства Ростовской области.

В рамках областного закона предполагается вовлечь в оборот непрофильное и неиспользуемое имущество. Планируется выставить на торги 46 машино-мест в доме на ул. Тружеников, 86/5, которые перешли в собственность региона при застройке территории бывшего аэродрома ДОСААФ. Нежилые помещения также появятся на аукционе на ул. 2-й Володарского (бывшая стройплощадка ЖСК «Европейский 22») и на пр-те Ленина (ЖСК «Южный»). Еще один лот — здание по пер. 1-м Машиностроительному 3 «В», ранее использовавшееся как защитное сооружение гражданской обороны.

