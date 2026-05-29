«Ростелеком» лидирует на рынке голосовых решений для бизнеса

«Ростелеком» подтвердил лидирующие позиции на рынке цифровых бизнес-коммуникаций. Согласно данным независимого аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», по итогам 2025 года группа компаний (включая «Манго Телеком») занимает более трети рынка по количеству клиентов виртуальных АТС (35%). На долю «Ростелекома» также приходится самая заметная часть доходов от услуги «Бесплатный вызов» (35%).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

В 2025 году объем российского рынка ВАТС увеличился на 17,1% и достиг 34,4 млрд руб. Количество компаний-клиентов выросло на 2,3% до 540,7 тыс. По мнению аналитиков, этот рынок вошел в зрелую стадию, а текущий рост связан с качественным развитием, прежде всего — с активным внедрением ИИ-решений. Кроме того, эксперты «ТМТ Консалтинг» отмечают, что спрос поддерживается замещением офисных АТС безопасными и отвечающими требованиям российского законодательства облачными АТС, а также ростом интереса бизнеса к автоматизации клиентского сервиса, глубокой интеграции с CRM и аналитике данных.

Еще одним фактором роста стал запрос на дополнительные сервисы (29,4%), среди которых «Коллтрекинг», «Виртуальный call-центр», «Запись и хранение разговоров», «Интеграция с внешними бизнес-системами по API» и другие. «Ростелеком», в частности, видит большой интерес к голосовым помощникам и сервисам речевой аналитики как со стороны крупного бизнеса, так и в сегменте малого и среднего предпринимательства.

На рынке услуги «Бесплатный вызов» аналитики по-прежнему фиксируют сокращение: по итогам 2025 года общий объем снизился на 7,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 8,5 млрд рублей, а количество компаний-клиентов уменьшилось на 4,8% до 53,7 тыс. Несмотря на это, «Ростелеком» увеличил свои доходы от услуги почти на 1 п.п. При этом, анализируя рынок, эксперты отмечают: несмотря на то, что услуга востребована преимущественно столичным бизнесом (доля Москвы по итогам 2025 года составила 73%), удельный вес регионов вырос — за год он увеличился на 2 п.п.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома»:

«Цифровые сервисы для бизнес-коммуникаций сегодня — это основа для построения эффективного взаимодействия с клиентами и организации внутренних рабочих процессов. Они формируют единое коммуникационное пространство, бесшовно интегрируя все каналы общения и обеспечивая прозрачность, скорость и удобство для всех участников. Такие решения оптимизируют клиентский сервис и повышают продуктивность взаимодействия между сотрудниками, что особенно актуально для распределенных команд и удаленной работы. Кроме того, цифровые платформы, такие как решения “Ростелекома”, гарантируют высокий уровень безопасности данных и адаптируются под специфику различных отраслей, что делает их универсальным инструментом для повышения операционной эффективности компаний любого масштаба».

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ОГРН 1027700198767 г. Санкт-Петербург, Синопская наб, д. 14 литера А https://www.company.rt.ru/