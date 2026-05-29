Экс-главу УФСИН по Башкирии Владислава Дзюбу приговорили к шести годам колонии

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор бывшему начальнику управления ФСИН по Башкирии Владиславу Дзюбе. Его приговорили к шести годам колонии общего режима и лишили звания генерал-майора внутренней службы.

Как сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на адвоката Владислава Дзюбы Александра Елинсона, защита планирует обжаловать приговор.

Владислав Дзюба руководил УФСИН с сентября 2020-го по апрель 2025 года. Весной 2025 года его задержали по делу о превышении полномочий. Ему вменяли получение от подчиненных 3,4 млн руб. из премий якобы для «представительских нужд».

В октябре 2025 года начальником регионального УФСИН назначен Сергей Кудрявцев.

В январе этого года Ленинский районный суд Уфы вынес приговор экс-начальнице финансово-экономического отдела управления ФСИН по Башкирии Екатерине Эсауловой. Ее признали виновной в пособничестве в преступлении (ч. 5 ст. 33 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Подсудимую приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, лишив ее права занимать руководящие должности в органах уголовно-исполнительной системы на два года и звания полковника внутренней службы.

