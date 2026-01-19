В Уфе вынесли приговор экс-начальнику отдела управления ФСИН по Башкирии

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор бывшей начальнице финансово-экономического отдела управления ФСИН по Башкирии Екатерине Эсауловой. Ее признали виновной в пособничестве в преступлении (ч. 5 ст. 33 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Установлено, что в ноябре 2024 года фигурантка уголовного дела, выполняя указание тогдашнего руководителя регионального управления ФСИН Владислава Дзюбы (в его отношении расследуется уголовное дело), собирала деньги с сотрудников из части выплаченной им премии и передавала на хранение «ответственным лицам», чтобы в дальнейшем использовать для представительских нужд управления.

Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой республики и признала вину.

Подсудимую приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, лишив ее права занимать руководящие должности в органах уголовно-исполнительной системы на два года и звания полковника внутренней службы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Владислав Дзюба руководил УФСИН с сентября 2020-го по апрель 2025 года. Весной прошлого года его задержали по делу о превышении полномочий. Ему вменяют получение от подчиненных 3,4 млн руб. из премий якобы для «представительских нужд». 2 октября Советский райсуд продлил его домашний арест до 27 ноября. В октябре 2025 года начальником УФСИН назначен Сергей Кудрявцев.

Майя Иванова