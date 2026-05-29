Закупки сельхозпродукции в России выросли до 72 млрд рублей

В Северо-Западном округе объем за три года увеличился в полтора раза. В 2025 году государство и госкомпании закупили сельхозпродукцию на 72 млрд рублей, подсчитали аналитики платформы В2В-РТС на основе данных ЕИС.

Годом ранее эта сумма составляла 61,5 млрд, а в 2023-м — 65,5 млрд. При этом бюджетная экономия при заключении контрактов достигла 11 млрд рублей. В Северо-Западном федеральном округе динамика ещё активнее. В 2023 году закупки составили 4,8 млрд рублей, в 2024-м — 5,5 млрд, а в 2025-м — уже более 7 млрд. Экономия за два года выросла с 680 до 720 млн рублей.

В первом квартале 2026 года общероссийский объем закупок сельхозпродукции составил 11,5 млрд рублей — примерно на уровне аналогичных периодов 2023 и 2024 годов. А в СЗФО показатель за год вырос почти вдвое: с 1,2 млрд рублей в январе-марте 2025 года до 2,2 млрд в первом квартале 2026 года.

Александра Хренкова