Россия втрое увеличила экспорт продукции АПК за десятилетие

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) в России за десятилетие вырос втрое, а за прошлый год — почти на четверть. Об этом сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут по итогам заседания коллегии министерства.

По словам министра, в 2025 году он составил $41,6 млрд, а в натуральном выражении — 83 млн тонн, что позволило России сохранить место в пятерке крупнейших экспортеров продовольствия в мире.

«Что касается текущего года, то объем экспорта продукции АПК увеличился на 22,5% и на текущий момент составляет около $16 млрд»,— отметила министр. По ее словам, Россия удерживает лидерство не только по экспорту пшеницы, но и мороженой рыбы, подсолнечного масла, гречихи и другой продукции. Значительно выросли поставки продукции с высокой добавленной стоимостью — на нее приходится практически 50% от общего объема.

Кроме того, Россия сохраняет лидерство по поставкам минеральных удобрений: в прошлом году рост составил 30%. На четверть вырос экспорт средств защиты растений. Все более востребованы на мировом рынке отечественные семена, генетический материал, племенной скот и вакцины. Еще один перспективный сегмент — высокотехнологичная продукция (метионин, лизин, модифицированные крахмалы, белки и другие продукты), поставки которой выросли практически на четверть.

Как отметил на заседании зампред правительства Дмитрий Патрушев, что экспорт семян, генетического и племенного материала за прошлый год вырос на 40%. Также повышается запрос на отечественные удобрения. По словам вице-премьера, Патрушев заявил, что в текущем сельхозсезоне экспорт зерновых ожидается на уровне 60 млн тонн. В 2026 году планируется увеличить поставки масложировой и молочной продукции.