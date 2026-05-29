Пострадавшего при атаке БПЛА жителя Чебоксар выписали спустя 23 дня

Врачи Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) выписали 39-летнего жителя Чебоксар, пострадавшего при атаке БПЛА. Мужчина провел в Ожоговом центре Университетской клиники ПИМУ 23 дня, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Фото: Пресс-служба Минздрава Чувашии

Пациента доставили в Нижний Новгород 6 мая в тяжелом состоянии из Республиканской клинической больницы Чувашии. Он находился на ИВЛ и был введен в медикаментозный сон.

Медики диагностировали у мужчины термохимическую ингаляционную травму дыхательных путей, ожоги II–III степени, отравление продуктами горения, а также тяжелую двустороннюю пневмонию. Кроме того, у пациента были ожоги головы, шеи и рук.

После выписки жителя Чебоксар санитарной авиацией доставят обратно в Республиканскую клиническую больницу. Ему предстоит длительная реабилитация под наблюдением специалистов.

Атака беспилотных летательных аппаратов на Чебоксары произошла 5 мая. Ранее сообщалось, что в результате нее три человека погибли, 47 человек пострадали.

Анна Кайдалова