Число погибших после атаки БПЛА в Чебоксарах выросло до трех

Число погибших после атаки беспилотных летательных аппаратов на Чебоксары 5 мая увеличилось до трех человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Чувашии.

Всего пострадали 47 человек. Основная часть пациентов проходит амбулаторное лечение под наблюдением врачей. В стационарах республики остаются 8 пострадавших, еще один пациент получает медицинскую помощь в Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) в Нижнем Новгороде.

Органы власти Чувашии организовали выездные приемы граждан в жилых кварталах с 12 по 15 мая. На площадках также задействованы психологи для оказания помощи жителям.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Чувашии получили повреждения несколько социальных объектов, в том числе школы, детские сады и электромеханический колледж. Также были повреждены 40 многоквартирных домов.

Анна Кайдалова